Wolf weer gespot in Haarsteeg: ‘Bijzonder dat ie zich zo vaak laat zien’

Natuur niet maakbaar? Echt wel: Vlijmens Ven breekt records

30 mei VLIJMEN - Het Vlijmens Ven bestond een jaar of vijf geleden nog grotendeels uit gras en mais. Nu al is het een plantaardig walhalla. In een vak van negen vierkante meter vonden onderzoekers meer plantensoorten dan waar ook in Nederland.