Wolfspotten op de dijk in Vlijmen, ‘Spannend en mooi’

VIDEO Amyra (16) zat voor aanval wolf nog te chillen in de speeltuin om de hoek: ‘Veel te gevaarlijk om hem daar los te laten lopen’

9:51 VLIJMEN - De wolf die al een week huishoudt onder schapen in Heusden is zaterdagmorgen vol in beeld gekomen bij een aanval aan de Mortelweg in Vlijmen, dat is vlakbij nieuwbouwwijk Geerpark. Kort daarvoor zat Amyra Stupers (16) nog met haar vrienden in de speeltuin daar.