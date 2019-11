'Wolluks' winkelend publiek loopt warm voor Kerst in Waalwijk

Ze loopt de Blokker uit met een met mini-sinterklazen verpakt cadeau. Samantha Hekker (29) uit Schoonhoven heeft een Ariëlbarbie gekocht voor haar 4-jarige dochtertje. Ze was toevallig in de buurt, voor haar werk. ,,Wij zijn thuis helemaal gek van Disney,” vertelt ze met een brede lach op haar gezicht. ,,We hebben zelfs al zeven jaar een abonnement op Disneyland. Ik weet zeker dat ze dit leuk vindt.'' Hekker is één van de weinigen die vandaag een cadeau voor de naderende Sinterklaasavond koopt. De meeste mensen lijken voornamelijk kerstcadeaus aan te schaffen. Dat bevestigen ook winkelmedewerkers, zoals Esmee Brok (25) van Xenos. Het valt haar op dat mensen meer bezig zijn met kerst. ,,Dat is misschien ook logisch, omdat Sinterklaas een kinderfeest is. Met kerst kun je allemaal meedoen.”

Uithangborden

'Sinterklaas heet u welkom in De Els', staat op verschillende uithangborden in het winkelcentrum. Een berg pakjes naast een bank, gedecoreerd met kleine Zwarte Pieten. Bij de HEMA schallen de welbekende Sinterklaasliedjes door de boxen. Maar tegelijkertijd lijkt het kerstfeest ook meer dan ooit aanwezig te zijn. In de etalages van kledingwinkels, zoals H&M, staan paspoppen met kersttruien aan. Bij Xenos kun je amper om de kerstsokken, haarbanden met kerstmannen en rendierlampen heen. Groepjes mensen slenteren door de winkelstraten met hun cadeaus, die netjes in goudkleurig papier verpakt. Of met een kerstbomenverpakking. Lars van Woensel (17) is met zijn vriendin Demi van der Linden (17) op pad. Ze kochten zojuist sieraden en kleding voor kerst. ,,Dat is voor de ouders van Demi. We kennen het geheim van Sinterklaas al, dus waarom zouden we dat dan nog vieren?,'' zegt Lars, terwijl hij zijn schouders ophaalt. ,,Het is een kinderfeest. Kerst is voor de hele familie.''

Volledig scherm Een lange rij bij de kassa van de Intertoys in Waalwijk de zaterdagmiddag voor Sinterklaas. © Roel van der Aa

Kortingsacties vliegen je om de oren

Rijendik in de Blokker. Gekleurde Sinterklaasslingers sieren de ruimte. Kortingsacties vliegen je om de oren, in schreeuwend rood. Volgens Sandra van der Steen (45), filiaalmanager van Blokker, vieren mensen massaal Sinterklaas. Maar het feest lijkt anders te worden ingericht. ,,Gourmetstellen, airfryers... Die worden samen met speelgoed het meest verkocht. Steeds meer mensen willen ook lekker eten op 5 december.'' Net buiten de winkel staat Anita van der Laan, die gratis alle cadeaus inpakt. De gouden- en kerstboomverpakkingen komen van haar 'inpakservice', blijkt al gauw. ,,In het begin van de middag was het al erg druk bij mijn tafel,'' zegt ze trots. Linten in felle kleuren liggen verspreid over de tafel. Het parfum van Marion van Dongen (50) verpakt ze op een creatieve manier: met een goud stropdasje. Van Dongen deed zojuist kerstinkopen samen met dochter Evelien van Dongen (24). ,,Een lekker luchtje. Bakspullen. Binnen het gezin geven we elkaar leuke cadeaus.'' Inpakster Anita concludeert dat er zowel veel Sinterklaas als kerstcadeaus worden gekocht. Maar opvallend is dat die laatste 'veel duurder' zijn. ,,Ik zie veel parfums, sieraden en zelfs telefoons.'' Voor het feest van de Goedheiligman ziet ze vooral pyjama's en andere kleding. ,,Praktische dingen die je gewoon nodig hebt. Ik zou eigenlijk niet weten waarom dat verschil er is.''

Volledig scherm De gemeente wil de souterrain van het Huis van Waalwijk commercieel gaan verhuren nu zitten daar nog verenigingen en worden er exposities gehouden. Dit wekend is er "Het huis van Sinterklaas" gevestigd. © Roel van der Aa