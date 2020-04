Wollukse Meskes winnen eerste Waspikse Online Pubquiz: ‘Normaal heb je meteen reactie uit de zaal, nu is het gissen’

WASPIK - Nee, geen polonaise tijdens het muziekfragment van ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer. Tenminste: niet in Den Bolder van waaruit zaterdagavond de eerste Waspikse Online Pubquiz werd gehouden. Met 50 deelnemende teams uit de hele regio bleken Den Bolder, ‘t Schooltje en de Waspikse Muziekquiz duidelijk aan een behoefte te voldoen.

Het was wennen voor beheerder Fred van der Velden van Den Bolder, secretaresse Rita van Strien van ‘t Schooltje en Jos Rutters van de Waspikse Muziekquiz. Beurtelings presenteerden zij een van de negen rondes voor de draaiende camera, zonder publiek.

,,Normaal krijg je tijdens de Pubquiz die we jaarlijks houden meteen reactie uit de zaal”, vertelt Fred. ,,Nu is het maar gissen hoe de vragen thuis bij iedereen achter de laptop ontvangen worden. Die interactie mis je echt, maar goed: dat wisten we natuurlijk van tevoren. Via de chat en app hebben we gedurende de avond veel positieve reacties mogen ontvangen; dat doet goed.”

Wat ongetwijfeld ook goed zal doen, is het aantal deelnemende teams. Maar liefst vijftig teams logden om stipt 20.00 uur in op de livestream die op YouTube te zien was; teams die vaak uit zes personen bestonden die op afstand van elkaar via app of Teams contact hadden met elkaar.

Surrealistisch

Rita: ,,Bizar dat wij hier in een lege Den Bolder staan en dat er zo’n driehonderd mensen ook alleen of met z’n tweeën achter het scherm meedoen. Het is surrealistisch; eigenlijk net zoals het dagelijkse leven op het moment is. We worden des temeer bevestigd dat we er goed aan doen een activiteit als deze te organiseren. Iedereen heeft weer even de zinnen kunnen verzetten op een veilige manier en dat is fijn.”

Dat beaamt Esther de Kok. Zij deed met twee vriendinnen via Skype mee. ,,Dit is een welkom alternatief nu bijna alles klusjes in huis klaar zijn, zeker in deze tijd waarin we elkaar allemaal moeten missen.”

De eerste Waspikse Online Pubquiz werd gewonnen door de Wollukse Meskes voor De Ver(t)lerBox.