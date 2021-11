Wonen in Waspik? Graag, maar hoe dan?

Voorzitter Kees van Gorp van Platform Waspik was zichtbaar in zijn element. Eindelijk weer eens een volle zaal in Den Bolder, hoewel de aanleiding minder fraai is. ,,Waspik is een fijn dorp om in te wonen, dus de meeste inwoners willen hier niet weg. De huidige tijd met een oververhitte woningmarkt waarin weinig aanbod is, prijzen hoog zijn en kopers van buitenaf actief zijn, vormt echter een grote belemmering. Het is vijf voor twaalf dus moeten er vanavond concrete plannen gemaakt worden om de balans recht te trekken.”