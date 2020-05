Woning beschoten in Waalwijk

'Heusden, bel gewoon aan bij ouderen'

9:24 VLIJMEN - Doet Heusden er wel alles aan om de 'onzichtbare groep' van ouderen te bereiken om te informeren hoe het me gaat in deze coronatijd. Die vraag werpt Heusden één op. Waarom kiest Heusden niet voor een directe benadering als bellen of persoonlijk langs gaan?