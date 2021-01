Woning in Kaatsheuvel op slot na drugsvondst

Burgemees­ter over incidenten Veen, ook tijdens oud en nieuw: ‘Alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is zeer onwense­lijk’

1 januari VEEN - De gemeente Altena en burgemeester Egbert Lichtenberg hebben in een persverklaring gereageerd op het verloop van de jaarwisseling in de gemeente. Daarin spreekt Lichtenberg vol lof over de vrijwillige brandweer en politie en haalt hij nogmaals uit naar de mensen die hebben gezorgd voor de onrust in Veen.