Woning in Werkendam gesloten na vondst harddrugs

Opnieuw kittens gevonden in Duyls Bos, één kitten overleden

3 juli ALMKERK - In het Duyls Bos in Almkerk zijn opnieuw twee kittens gevonden. Dat is de tweede keer in een week tijd. De dieren zijn opgevangen door het dierenasiel in Gorinchem. Inmiddels is ook duidelijk dat één van de eerder gevonden kittens is overleden.