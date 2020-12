Woning te duur? Waalwijk wil starters helpen met hogere lening

Black Fri­day-druk­te? In Waalwijk is het een gewone zaterdag

29 november WAALWIJK - Het is amper voor te stellen dat zo’n zeventig kilometer verderop, in Rotterdam, burgemeester Aboutaleb vrijdag en zaterdag besloot om de winkels eerder te sluiten: het was er veel te druk vanwege Black Friday. In Waalwijk is deze zaterdag niks te merken van koopgekte rondom torenhoge kortingen.