Woningbouw in Genderen, nog ruim een jaar geduld

Dat blijkt uit de brief van burgemeester en wethouders van Altena aan de gemeenteraad, waarin die bijgepraat wordt over de bouwplannen in de gemeente.

Vorig jaar noemde het college tien projecten die versneld uitgevoerd moeten worden. De locatie in Genderen is er daar een van. En die heeft best wat voeten in de aarde gehad. Niet iedereen in het dorp zag het plan zitten. Inmiddels heeft ontwikkelaar Reuvers Duurzame Ontwikkeling B.V. alle benodigde grond in eigendom. Na gesprekken met de gemeente en de direct omwonenden wordt nu gewerkt aan het bestemmingsplan. Het voorontwerp is in het eerste kwartaal 2022 klaar, waarna iedereen kan reageren.