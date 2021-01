Woningbouw op terrein Laageinde in Waalwijk komt eindelijk in zicht: 'Belangstelling is groot’

WAALWIJK - Aannemingsbedrijf Pullens hoopt in april te starten met woningbouw op het terrein van de voormalige Peugeot-garage aan Laageinde in Waalwijk. Na jaren van plannenmakerij moeten op het braakliggende perceel elf woningen verrijzen, met bijgebouwen en acht garageboxen. De belangstelling voor het project Blanke Wiel is groot.

Het is een project van de lange adem. Al sinds 2016 is Kees Pullens bezig met de plannen voor het terrein in de Waalwijkse wijk Baardwijk, vlak bij de Winterdijk en A59. Diverse varianten zijn de revue gepasseerd. Lange tijd werd er ingezet op de ontwikkeling van drie vrijstaande woningen (vrije kavels). Maar daar bleek te weinig belangstelling voor.

Het plan is flink omgegooid. Het plan behelst nu de bouw van twee blokken van vijf en zes karakteristieke rijwoningen, met acht garageboxen, zeventien openbare parkeerplaatsen , toegang tot de Winterdijk en straat met groenvoorzieningen.

De interesse voor deze elf duurzame, gasloze woningen is wel groot. De woningen van rond de drie ton zijn al verkocht. ,,Er hadden zich maar liefst 84 mensen aangemeld", aldus Pullens. Als alles meezit, kan de bouw dus in het voorjaar starten. In het eerste kwartaal van 2022, moeten de woningen dan klaar zijn.

De gemeenteraad moet deze maand nog wel het bestemmingsplan Laageinde 103 vaststellen. Het Waalwijks college is in ieder geval positief over het project.

,,Uitdaging bij deze herontwikkeling is de geluidsbelasting van de rijksweg A59", stelt het vast. Volgens het college worden er voldoende maatregelen genomen. Zo komt er aan de noordzijde een geluidswerende voorziening, verscholen achter de garageboxen. Ook krijgen de woningen geluidsluwe gevels.

Om het bouwplan van de grond te krijgen, hanteert de gemeente iets minder strenge geluidsnormen. Ze vindt het belangrijk dat er op deze plek gebouwd kan worden. Het terrein ligt al zo'n twee jaar braak.

Pullens is blij dat zijn geduld is beloond. ,,Bij zo'n project komt heel wat kijken. Het is daarom niet vreemd dat het wat langer op zich laat wachten."