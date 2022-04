Woonlasten: Altena duurste gemeente in regio, Waalwijk het goedkoopst

Heusden en Waalwijk zitten daar behoorlijk onder, zo blijkt uit cijfers van onderzoekscentrum Coelo. Heusdenaren betalen dit jaar gemiddeld 1344 euro aan lokale lasten, Waalwijkers 1333 euro. Het gemiddelde in Nederland is 1486 euro. Loon op Zand is de enige gemeente in de regio waarbij de gemeentelijke lasten omlaag gingen. In totaal met 3,9 procent.