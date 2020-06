Woonwagen moét in september weg zijn: Waalwijk pakt door na drugsvondst

Drie inbraken in een nacht in Waalwijk

28 juni WAALWIJK - In de nacht van zaterdag op zondag is er in Waalwijk drie keer ingebroken in woningen. Rond 05.30 uur aan de Kempenlandlaan en ook in woningen aan de Hobbemastraat in de wijk Meerdijk en aan de Van Duvenvoordestraat in de wijk Besoyen.