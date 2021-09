‘Woudrichem, kijk ook naar de duurzaamheid bij de bouw van de Poort van van Woudrichem’

‘Verkeers­man’ Van Os stapt op bij Heusden één, gaat alleen verder en wordt lid Gemeentebe­lan­gen. ,,Bij grotere partij meer ruimte”

10 september VLIJMEN - Raadslid Thomas van Os (64) is opgestapt bij Heusden één. De Vlijmenaar gaat tot de verkiezingen verder als zelfstandige fractie. Van Os kan zich niet vinden in de rol die de partij voor hem in petto had.