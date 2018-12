Woudrichem krijgt er in één klap flink wat monumenten bij

Gerestau­reerd Fort Giessen zet donderdag deuren open voor publiek

14:55 GIESSEN - Fort Giessen is donderdagmiddag 27 december geopend voor het publiek, van 14.00 tot 16.00 uur. Het onlangs gerestaureerde fort is door het Brabants Landschap ontwikkeld tot een belangrijke kenniscentrum over de Eerste Wereldoorlog.