Woudrichemse met Nederlands team vierde op WK Damesvissen

LELYSTAD/WOUDRICHEM - Het Nederlandse damesteam, met in de gelederen Mandy Swart uit Woudrichem, is afgelopen weekend vierde geworden op het WK vissen voor dames. De Nederlandse Floor Verhoeven uit Oisterwijk werd in het individuele toernooi wel wereldkampioen.

,,Ondanks dat we met het team net naast het podium zijn gevallen, zijn we met zijn allen heel trots op Floor”, reageert Mandy Swart (18) uit Woudrichem vanuit Lelystad, waar in de Lage Vaart de 27ste editie van het WK vissen voor dames werd gehouden. Het WK werd gewonnen door Polen en het Nederlands team moest ook België en Italië voor laten gaan. ,,Het was even balen en het scheelde maar heel weinig of we hadden alsnog een medaille te pakken, maar door de prestatie van Floor hebben we vanavond toch nog een feestje”, zei Swart, die zelf verdeeld over acht wedstrijduren 111 vissen boven water haalde van in totaal zo’n 3,5 kilo.

Quote Het slechte weer was niet echt van invloed op de wedstrijd, want dat ben ik wel gewend Mandy Swart

Dat ging voornamelijk om voorn, baars en bliek. ,,Het was echt een kwestie van veel kleine vis vangen en hopen dat er een brasem tussendoor zou zwemmen, maar dat is helaas niet gelukt”, zegt Swart. ,,Het slechte weer was niet echt van invloed op de wedstrijd, want dat ben ik wel gewend.” Swart vormde een team samen met vier anderen, waarvan Floor Verhoeven (27) uit Oisterwijk zich als individu tot wereldkampioen kroonde. ,,Het moet nog een beetje inzinken en ik vind het nog wat onwennig, maar dit is zo mooi”, zegt de kersverse wereldkampioene. ,,En het is ook nog eens onverwacht. Het was voor ons natuurlijk een thuiswedstrijd, maar dit had ik niet zien aankomen.”

Stijging

Vrouwen vissen op internationaal niveau met een hengel van 11,5 meter, de mannen doen het met dertien meter. En er zijn steeds meer Nederlandse vrouwen die aan sportvissen doen, blijkt uit cijfers die Sportvisserij Nederland overlegt. In 2017 stonden er 200.000 vrouwen geregistreerd, vorig jaar was dat aantal met 430.000 al ruim verdubbeld. De overkoepelende bond ziet de coronapandemie als belangrijke reden van de stijging.

Mandy Swart begon al vroeg met vissen, op haar vijfde. ,,Mijn vader nam me samen met mijn tweelingbroer mee naar de waterkant en ik vond het direct wat. Een paar jaar later viste ik net als mijn broer al op landelijk niveau en in 2014 werd ik op 11-jarige leeftijd Nederlands kampioen.” Dit jaar deed ze voor de vierde keer mee aan het WK. ,,Het is belangrijk om de hele wedstrijd je focus vast te houden en de rust te bewaren, maar het is bij ons ook belangrijk dat je goed in het team past.”