‘Wrakstukken van bommenwerper Lancaster horen in Veen’

VEEN - Adri Burghout van de stichting Oorlogsmonument Verzetsplein in Veen is teleurgesteld over het besluit van het gemeentebestuur van Altena om een deel van de wrakstukken van de Lancaster LM508 bommenwerper die in 2014 in Werkendam zijn geborgen, over te dragen aan het museum Bevrijdende Vleugels in Best. Burghout en zijn stichting hadden die graag in hun oorlogsmuseum in Veen gehad.

De wrakstukken en vliegtuigonderdelen zijn destijds aan belangstellenden, waaronder het museum in Best, in bruikleen gegeven. Het museum heeft de gemeente nu gevraagd hiervan eigenaar te mogen worden. Die heeft daar positief op geantwoord door ze onder voorwaarden over te dragen.

In die voorwaarden is volgens een woordvoerder van de gemeente expliciet aangegeven dat de stukken terug moeten komen als er in Altena een eigen oorlogsmuseum is en dat museum de stukken tentoon wil stellen. En juist van dit laatste begrijpt Burghout niets.

,,Bij de gemeente weet men blijkbaar niet van ons bestaan. Burgemeester Lichtenberg heeft in het voorjaar zelf een tentoonstelling geopend. Ook bij eerdere projecten zoals in Meeuwen is hij betrokken geweest.’'

Quote Het is hier in de streek gebeurd. Daarom horen ze hier ook thuis. Een verdeling van de wrakstuk­ken zou een oplossing zijn Adri Burghout, Stichting Oorlogsmonument Verzetsplein

Burghout snapt best dat het museum in Best de stukken wil hebben. ,,Maar hier in de streek is het gebeurd. Daarom horen ze ook hier thuis.’' Er valt volgens hem best met het museum Bevrijdende Vleugels te praten over een verdeling van de stukken. ,,We hoeven niet alles te hebben. Een verdeling zou een oplossing zijn.’'

Wat Burghout het meest dwars zit, is dat de gemeente het museum in Veen niet erkent. ,,Ja, daar ben ik teleurgesteld over en het verbaast me ook.’'

Inmiddels weet zijn stichting zich gesteund door de politiek. Zowel het CDA als Pauline van den Tol zijn ermee aan de slag gegaan. ,,In afwachting van wat dat oplevert, houden wij ons richting gemeente even stil.’'