Young Solar Challenge Heusden is een thuiswedstrijd voor scholierenteams van De Overlaat

Over de golven van de Rijksvluchthaven vaart HMS Houdoe met daarin schipper Rense Terpstra. Vanaf de kade wordt hij via een portofoon aangestuurd door zijn ploeggenoten. ,,Zij zien het beter als een boot je wilt inhalen of wanneer je het best de binnenbocht kunt pakken", legt Terpstra uit. ,,Ingehaald worden wil je niet, want dan moet je afremmen en het vaart maken daarna kost veel energie."