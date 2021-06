Zak met xtc-pillen gevonden in bosjes Waspik

Beruchte plantenbak­ken in Kerkstraat in Hank blijven, maar worden wel anders geplaatst

9 juni De plantenbakken in de Kerkstraat in Hank, die in 2019 als proef zijn geplaatst om het verkeer af te remmen, zijn een succes. Daarom blijven ze staan. Wel worden de betonblokken volgende maand andersom geplaatst, zodat het verkeer zich niet meer klem rijdt in de versmalling.