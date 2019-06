Zamir M. krijgt 15 jaar cel en tbs voor moord op Laura Korsman

Van Steen: ‘Opmerking over subsidie biblio­theek is geen dreigement en had niet in onze reactie moeten staan’

9:01 VLIJMEN - Wie bepaalt uiteindelijk of de bibliotheek in Heusden eventueel zou moeten fuseren? Het biebbestuur vindt dat ze daar zélf over gaat. De gemeente vindt echter dat ook zíj daar iets over te zeggen heeft. Zeker als de kwaliteit in het geding mocht zijn. En wat misschien lijkt op een ‘dreigement’ de subsidie aan een ander te geven, had volgens de wethouder niet geschreven moeten worden.