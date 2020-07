Zamir M. stak zijn ex-vriendin Laura dood: ‘Ik zag bloed spuiten, maar het moest’

Live via TwitterHij is de man geweest die Laura Korsman (24) ombracht in haar eigen Utrechtse studentenkamer, dat gaf Zamir M. (33) uit Nieuwegein vandaag toe. Na een jarenlange turbulente relatie, ging het onder invloed van drank en drugs mis. ,,In mijn hoofd was het Alice in Wonderland.”