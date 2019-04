Ze zitten in het vat, de tellingen bij de drie zebrapaden in de Akkerstraat

Elf keer koninklijk eremetaal in Heusden

26 april VLIJMEN - Elf inwoners van de gemeente Heusden zijn vrijdag tijdens de lintjesregen koninklijk onderscheiden. Tien mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één Heusdenaar mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen; die eer viel te beurt aan Theo Janssen uit Oudheusden. Tien van de elf gedecoreerden werden thuis opgezocht door burgemeester Willemijn van Hees. Frank van Lexmond kreeg zijn lintje in Den Bosch.