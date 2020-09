Zeer grote brand bij bedrijf in Waalwijk onder controle, nog wel veel rookoverlast

WAALWIJK - Bij het bedrijf Lightronics aan de Spuiweg in Waalwijk is in de nacht van dinsdag of woensdag een grote, uitslaande brand uitgebroken. Tegen 04.30 uur was het onder controle, maar is er nog wel sprake van veel rookoverlast, meldt de Veiligheidsregio.