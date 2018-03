Zeer grote brand bij dakpannenbedrijf in Sprang-Capelle; school met 150 kinderen ontruimd

In de Caleche, een straat in de achter het dakpannenbedrijf gelegen woonwijk, is eveneens een aantal bewoners geëvacueerd. In de straat is de stroom ook uitgeschakeld, in verband met ontploffende lantaarnpalen.



Er is rookoverlast door de brand in Sprang-Capelle. De brandweer adviseert omwonenden die last ondervinden van de rook om uit de rook te blijven en ramen, deuren en ventilatiegaten te sluiten.