Zeer grote brand op bedrijventerrein in Drunen

Heusden niet bepaald ‘toilet­vrien­de­lijk', Waalwijk juist wel

1 december DE LANGSTRAAT - Heusden komt er niet best vanaf, in het aanbod van openbaar toegankelijke toiletten. In een lijstje van toiletvriendelijkste gemeenten van de Maag Lever Darm Stichting bezet Heusden de 248ste plaats. Waalwijk scoort juist erg goed: een achtste plek. Loon op Zand staat op plaats 208.