Zeer grote uitslaande brand Werkendam, mogelijk mensen aanwezig in brandend appartement

Uit de tijd dat mannen en vrouwen nog apart moesten zwemmen: ooit had Vlijmen drie natuurba­den

30 april NIEUWKUIJK - Soms 2.500 bezoekers op één dag, 80.000 jaar in een jaar. Menig openluchtzwembad zou er z'n vingers bij aflikken. Natuurbad Nieuwkuijk draaide er in 1969 z'n hand niet voor om. Bert Meijs scheef een boek over de drie natuurbaden die de gemeente Vlijmen ooit kende. Een boek dat voor de helft gaat over de markante Janus van Engelen.