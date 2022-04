‘Zeer teleurgesteld’ Heusden één valt buiten de boot. Deze drie gaan verder in Heusden, met vijf wethouders

Graag een speciale glijbaan of hondenuit­ren­veld in het Dillenburg­park? Donaties welkom

DRUNEN - Stichting Dillenburgpark in Drunen roept de hulp van inwoners in om het park nieuw leven in te blazen. Ze is een crowdfunding gestart voor een speciale glijbaan, attributen voor het hondenuitrenveld en voor een fitnessparcours. ,,We hebben de hulp van de inwoners van Heusden nodig.”

4 april