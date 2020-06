Zeker honderden werklozen erbij als gevolg van coronacrisis, schat Altena in

In een rapport over de crisis schrijft Altena in te schatten dat eind 2021 de werkloosheid in het meest gunstige geval met 250 mensen stijgt en in het ergste geval met 1400. Tegelijkertijd roemt Altena ook de vele creatieve ondernemers die het roer de afgelopen tijd hebben omgegooid en iets anders zijn gaan doen. ‘Er is veel ondernemerschap en inventiviteit in Altena.’