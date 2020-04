Zendmast Oudheusden inmiddels verhuisd

OUDHEUSDEN - De zendmast voor mobiele telefonie in de Margrietstraat in Oudheusden, is inmiddels geplaatst. De oude mast aan de Paulus Potterstraat, is deze week afgebroken.

Op 24 maart meldde de gemeente Heusden in een schrijven nog dat er weliswaar een vergunning was voor de mast aan de Margrietstraat in Oudheusden, maar dat de mast nog niet was geplaatst. ,,De plaatsing en onze brief hebben elkaar zo’n beetje gepasseerd”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Plannen veranderd

De gemeente ging er eind maart nog vanuit dat in de mast apparatuur zou komen van Tele2, maar dat blijkt niet het geval. WIG, de exploitant van de mast heeft op dit moment alleen een contract met provider Vodafone, die er apparatuur heeft hangen. ,,Jaren geleden had Tele2 wel plannen, maar mede door de fusie met T-Mobile is dat niet meer aan de orde”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Dat laatste kan zomaar veranderen, aangezien voor de plaatsing van zendapparatuur geen aparte vergunning nodig is. De exploitant van de mast benadrukt via de gemeente dat in de mast in Oudheusden géén 5G-apparatuur hangt. ,,Want dat 5G-netwerk is er helemaal nog niet.”

Protesten

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de laatste weken zendmasten in brand gestoken. Volgens sommigen heeft dat te maken met protesten tegen 5G. Van verschillende kanten is erop gewezen dat de apparatuur in de masten van levensbelang kan zijn, bijvoorbeeld vanwege 112-meldingen.