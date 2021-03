Zestien vierkante meter bloemenzee; en Jaap uit Kaatsheuvel is er trots op

Hij zegt het maar gewoon hardop ... Jaap van der Sar. ,,Ik ben er hartstikke trots op.” En hij heeft ook wel enig recht van spreken. De Camellia japonica in zijn achtertuin is gigantisch. Een voorzichtige schatting? Zeker vier meter hoog en minstens even zo breed. Jaap zelf denkt in zijn enthousiasme eerder richting zes meter ... het is hem makkelijk te vergeven want het is een pláátje.

Gewoon uit het tuincentrum

Het begon zoals zo vaak met een struikje van 50, 60 centimeter uit het tuincentrum. ,,De eerste twee jaar hebben we ‘m nog binnengehouden”, herinnert Jaap zich. Want camellia's stonden toen nog niet bepaald bekend als echt vorstbestendig. Hij wijst op de bomen in en naast zijn tuin die met hun kronen een beschermende koepel bieden tegen zowel schroeiende hitte als - zoals een paar weken geleden - bittere kou.

Volledig scherm © Gert-Jan Buijs

,,Hij had voor de vorst-inval al wel een stuk of tien bloemen, maar die hebben het niet gered.” Niet dat hij daar erg onder gebukt gaat, want de struik trakteert hem nu alsnog op een enorme bloemenzee. Als je er tussen je oogharen naar kijkt is het net een boeket rode rozen van 16 vierkante meter, of meer natuurlijk.

Van dichtbij zijn de bloemen lichtrood, tegen het roze aan, met hier en daar een wit bloemblaadje. Over de ouderdom van de struik staken de stemmen. ,,Vijfentwintig jaar”, oordeelt Jaap. ,,Nee joh”, wordt hij gecorrigeerd door zijn echtgenote. ,,Zeker dertig.”

Volledig scherm Jaap van der Sar uit Kaatsheuvel voor de enorme Camellia japonica in zijn achtertuin. © Gert-Jan Buijs