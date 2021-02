Zestig jaar getrouwd en geen feestje? Dat kan natuurlijk niet

Dansen, zingen, drinken, feestvieren op en top. Dat kun je aan het echtpaar Eduard Hurkmans en Franka Brekelmans wel overlaten. Het leverde onvergetelijke dagen op toen ze hun zilveren en gouden huwelijksfeest mochten beleven.

Al twee bezig

Donderdag was er weer een mijlpaal. De 87-jarige Eduard en zijn vijf jaar jongere eega waren zestig jaar getrouwd. Ook dat had moeten uitmonden in een prachtig feest. Met hun drie kinderen, hun zes kleinkinderen, twee achterkleinkinderen en broers van zussen van de kinderrijke gezinnen waar ze zelf uit voortkwamen. Franka was al twee jaar bezig om het allemaal te plannen.

En toen kwam corona. Weg feest. Tenminste, voorlopig. In september, in de maand dat ze allebei weer een jaartje in hun leven bij mogen schrijven, zal hun diamanten bruiloft nog uitbundig worden gevierd. Moet wel die anderhalve meter zijn opgeheven: anders wordt het nog een stijve boel.

Toeteren en raampjes open

Zestig jaar aan elkaar verbonden, hun kinderen Ton, Theo en Petra wilden het niet zomaar voorbij laten gaan. Dus was er gisteren een drive through-receptie. Vanaf kwart over twee reden auto’s, soms in colonne, door de Julianastraat in Oudheusden. Versierd met slingers, ballonnen. En natuurlijk toeteren, het alternatief voor Lang zal je leven.

Bij het tuinhekje gingen de ramen open, nam het glunderende echtpaar de felicitaties, soms gepaard met bloemen, in ontvangst. Daar gingen geen drie kussen op de wangen en een welgemeende handdruk of schouderklop aan vooraf, niet meer dan een boks. Met een gebakje spreken Eduard en Franka hun waardering uit voor hun komst.

Moeilijk kiezen

De richtlijn is één bezoeker over de vloer. Maar welk kind nodig je uit als je zestig jaar bent getrouwd? Op zo’n bijzondere dag kun je niet kiezen, horen ze er natuurlijk allemaal bij. En de kleinkinderen? Die komen ’s avonds aan bod, via Facetime. En daarna? Uitrusten en bedenken: zestig jaar getrouwd is uitzonderlijk. Maar diamant én corona, dat is uniek. Om nooit meer te vergeten.