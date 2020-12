Zestig jaar na de ruilverkaveling: ‘Welvaart groeide, maar de natuur leed er flink onder’

Het huis was net klaar, kon er weer een echtpaar gaan bouwen aan hun toekomst. Maar kort nadat zij er met hun jonge kinderen in waren gaan wonen, ging het tegen de vlakte. Tonny van de Wiel, die het hele proces van metselen als kind had aanschouwd, snapte er niks van. Zo veel mensen wilden o zo graag een huis: de woningnood was groot - ook in Drunen. Later werd haar duidelijk waarom het huis sneefde: voor de ruilverkaveling, waarbij negenduizend hectare grond in de Oostelijke Langstraat in het spel was, moest kennelijk heel veel wijken.

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden heeft een glossy uitgegeven over de ruilverkaveling, die in 1959 van start ging. In tien jaar tijd onderging het landschap tussen Engelen en Waalwijk aan weerszijden van de A59 een metamorfose. Een project met veel verhalen. Om die op te tekenen was er bij de boeren wel enige weerstand, merkte Van de Wiel, die het onderwerp initieerde, mede onderzoek deed en de eindredactie voor haar rekening nam.

,,Ze waren bang dat het negatief voor hen zou uitpakken. Zo wordt nog altijd vaak gedacht dat de boeren hierdoor de problemen met de natuur en het milieu veroorzaakt hebben. En dat alleen de boeren er baat bij hadden. Maar niets is minder waar. De ruilverkaveling heeft de welvaart in heel dit gebied enorm opgestuwd."

Nederland zag in de jaren vijftig de bevolking stevig groeien. De voedselproductie kon dat maar amper bijbenen. De landbouw moest daarom moderniseren, vandaar het verkavelen van grond: er kon efficiënter worden gewerkt, samen met de opkomende mechanisatie zouden agrariërs hun povere bestaan als keuterboer vaarwel kunnen zeggen. ,,Er was heel veel armoede in deze streek", zegt Van de Wiel.

,,Dus je zou denken: de boeren stonden achter die plannen. Dat was niet zo. Een groot deel van de kosten, 42 miljoen gulden, werd weliswaar door het Rijk gefinancierd, maar de boeren moesten zelf ook investeren. Ze waren al arm, zouden zich nog meer in de schulden moeten steken." Na veel voorlichtingsavonden gingen ze toch overstag. ,,Uiteindelijk heeft het voor de meeste boeren goed uitgepakt."

Al eerder vermeld: ook de burger profiteerde ervan. Van de Wiel: ,,Dit gebied was onderontwikkeld, maar amper ontsloten van de buitenwereld. Met de ruilverkaveling is dat veranderd. Auto- en waterwegen werden aangelegd, de Maasroute kwam er. Daardoor werd het aantrekkelijker voor grote bedrijven om zich hier te vestigen. Of om uit te breiden. Denk aan Verolme en Lips."

Ook de demografie stond in deze grondruil centraal. ,,De bevolking groeide hard, er waren meer huizen nodig. De woningnood was al groot: veel huizen waren in de Tweede Wereldoorlog kapot gebombardeerd. Dus werden er bouwplannen ontwikkeld. Er moest ook meer werk komen; er werden industrieterreinen ingetekend." Daardoor kon met de ruilverkaveling worden ingespeeld op de economische voorspoed die de jaren zestig kenmerkten.

Bij de ruilverkaveling was het trekken van rechte lijnen de norm. Meanderende beken werden gedempt, sloten kwamen ervoor in de plaats. ,,Water, dat was destijds een groot probleem. Door het sneller af te voeren stonden polders in de winter niet meer blank. Daardoor konden boeren, die in de dorpen woonden, naar de polder toe."

Houtwallen en struiken: ze stonden in de weg. Graafmachines maakten een einde aan die stukken natuur, een monotoon cultuurlandschap was het gevolg. ,,Toen was daar geen oog voor de natuur. Enigszins begrijpelijk: er moest voedsel, woningen, ontwikkeling, ontsluiting en werk komen. De meeste mensen hadden eeuwenlang keihard moeten werken om een schamel bestaan op te bouwen. Daar wilden ze van af." Al met al: ,,De ruilverkaveling is een unieke periode geweest in onze historie. Het hele land ging op de schop, hoe eeuwenlang was geleefd verdween in tien jaar tijd."

Achteraf gezien heeft het economische denken te veel de overhand gekregen. ,,Het kleurrijke verdween uit het landschap, net als de weidevogels en vele andere dieren. Het belang van natuur en milieu is grotendeels vergeten.”

Grotendeels? ,,De geclassificeerde natuurgebieden zoals de eendenkooien, de wielen in Elshout, Haarsteeg en Nieuwkuijk en nog enkele natuurparels werden ongemoeid gelaten.” Nu worden er maatregelen genomen om een stukje verleden te laten herleven. Bijvoorbeeld sloten met bochten erin om het water langer vast te houden, paddenpoelen. En fouten - vermesting, verdroging, versnippering, verzuring en verrommeling - herstellen die destijds zijn gemaakt.

