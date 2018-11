‘Zet die windmolens op Haven Zeven, dáár woont niemand’

Harmonie St. Cecilia brengt 175 jaar in beeld

7 november HAARSTEEG - Koninklijke Harmonie St. Cecilia Haarsteeg heeft een tentoonstelling ingericht over de 175-jarige historie van de harmonie. Het resultaat ervan is te zien in buurthuis De Steeg in Haarsteeg, van donderdag 22 tot en met zondag 25 november.