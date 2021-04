Zet je in alle vroegte de wekker om een Eftelingkaartje te bemachtigen, kom je niet verder dan de parkeerplaats

„Ik hield er rekening mee dat de opening nog zou worden geannuleerd door de overheid, zoals bij het Oranjefeest in Breda is gebeurd. Maar dat er te weinig aanmeldingen zouden zijn, nee.” Begrijpen doet hij het wel. „De Efteling richt zich op families met kinderen. De drempel om kinderen te testen is denk ik voor veel mensen te hoog.” Zelf had Bart het er graag voor over gehad. Hij was deze maand aanwezig bij testdagen in de Keukenhof, Artis en Hellendoorn. „Ik heb al zo vaak zo’n staafje in mijn neus gehad.”