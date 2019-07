Zeventien miljoen voor techniekonderwijs

Oproep: redactie De Langstraat op zoek naar echte duo’s

12:56 Voor mooie verhalen deze zomer zijn we op zoek naar echte duo’s, zoals De Deurzakkers. Denk je aan de één, dan automatisch ook aan de ander. Mensen die elkaar door dik en dun steunen. Die samen ergens voor opkomen, de wereld afreizen of als ingespeeld team van alles voor elkaar krijgen. Maak je deel uit van zo’n duo of ken je zo’n duo, laat het ons dan weten in de comments of via redactie.waalwijk@bd.nl.