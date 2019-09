Zie ginds komt de harkboot, uit het noorden

Maaiboten kennen we allemaal wel. Maar wat er momenteel door de vijver aan de Amerikastraat vaart is geen maaiboot, maar een hárkboot. En dat is een enorm verschil, weet Laurens van der Velden, voorzitter van De Vrolijke Vissers. ,,Wij hebben vooral last van rode waterlelies. En als je die gaat afmaaien, blijven de wortelstokken zitten en die lopen het jaar erop gewoon weer uit.” Hij schat in dat 40 tot 50 procent van de vijver was dichtgegroeid.