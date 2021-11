Zie hier de nieuwe, groene stadsentree van Waalwijk: vaart achter herinrichting

Eigenaar bestelbus zet achtervol­ging in op twee inbrekers in Waspik

WASPIK - Twee personen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd in te breken in een bestelbus in Waspik. De eigenaar zette daarna de achtervolging in. Op een parkeerplaats langs de A27 bij Breda zijn de twee verdachten niet veel later aangehouden.

