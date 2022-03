‘Zij verkopen klets’. ‘Nee, jíj moet je aan de feiten houden’. Af en toe wat vuurwerk tijdens debat Heusden

RKC Waalwijk teert op goals van duo K & O

Michiel Kramer en Jens Odgaard zijn hard op weg om zich in de dubbele cijfers te schieten. Het zou voor het eerst sinds Derk Boerrigter in het seizoen 2009-2010 zijn dat een RKC-spits in een eredivisieseizoen tien of meer keer scoort. En nu opeens twee tegelijk.

6 maart