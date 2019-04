Zilver stroomt binnen voor ambtsketen burgemeester Altena

Hoewel daags erna het eerste zilver al binnenkwam, was niet iedereen onverdeeld positief over het plan. De reacties waren wisselend, herinnert Wielenga zich. Een enkeling dacht zelfs dat het om een 1-aprilgrap ging. Maar dat is allesbehalve het geval.

Het zilver wordt voorlopig in een kluis opgeslagen. Daarna wordt bekeken of ook alle zilver ook bruikbaar is. Wielenga: ,,We moeten nog onderzoeken of ook verzilverd materiaal geschikt is. Dat wat uiteindelijk niet bruikbaar is, wordt niet weggegooid. We zullen daarvoor een andere bestemming vinden.’’