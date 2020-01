Zin in een avondje ouderwets lachen? Dan naar Heesbeens Toneel

HEESBEEN - Wie komend weekend nog een avondje ouwerwets wil lachen in het dorpshuis in Heesbeen, kan nog snel proberen een kaartje te bemachtigen voor het Heesbeens Toneel. De vrijdagavond is al uitverkocht, maar tegen de traditie in zijn er voor zaterdag nog een aantal kaarten over.