Zin in een wandeling? Wet Blue-route heeft er vijf nieuwe panden bij

WAALWIJK - De Wet Blue-route in Waalwijk is met vijf panden uitgebreid. Voor het eerst zijn nu ook privéhuizen uitgelicht. Zoals het huis van Kim van Ingen aan de Mr. Van Coothstraat. In de jaren '30 was het ontwerp van dit pand nog voer voor een heuse rel.

Een permanente lichtroute van een paar kilometer door de stad, langs gebouwen die herinneren aan het schoen- en leerverleden van Waalwijk. Dat was het idee achter de Wet Blue-route een paar jaar geleden. Inmiddels worden ook andere panden aan de route toegevoegd, áls ze maar beeldbepalend zijn of behept met een goed verhaal.

Drie portretten

Het pand aan de Mr. Van Coothstraat 1 in Waalwijk is zo'n pand, weet bewoonster Kim van Ingen. Sinds deze maand maakt haar huis onderdeel uit van de lichtroute en staan 's avonds drie portretten op haar gevel afgebeeld. ,,Het echtpaar Dora en Toon van Liempt en links in de witte jas is Jos Klijnen.”

Klijnen was architect. Toon van Liempt gemeentesecretaris. ,,In de jaren ‘30 moest er een nieuw raadhuis komen. Twee architecten bleven over: Kropholler en Klijnen", weet Van Ingen. Het ontwerp van Klijnen kende voorstanders, maar vooral ook veel tegenstanders. ,,Klijnen had een, voor die tijd, hypermodern ontwerp gemaakt. Zo modern dat het door sommige goddeloos werd genoemd.”

Gemeentesecretaris Van Liempt ging voor het ontwerp van Klijnen en lobbyde daar stevig voor. Wie Waalwijk kent, weet dat het Kropholler werd. En dat zat Van Liempt niet lekker. Op zijn sterfbed vroeg hij zijn vrouw Dora om Klijnen een woning te laten ontwerpen. ,,En dat werd dit huis. Het ontwerp van het gemeentehuis van destijds, maar dan in het klein.”

Kousenfabriek

Een volgende nieuwe stop tijdens de wandeling is de voormalige kousenfabriek aan de Kerkstraat. Ook op deze gevel is een oude foto geprojecteerd. In de fabriek werden in de 19e eeuw schoenen gemaakt en later kousen. ,,De foto is een inkijkje bij de kousenfabriek", zegt Hans van der Schans, eigenaar van het administratiekantoor dat nu in het pand zit. ,,In de fabriek werden steunkousen gemaakt. Er stonden hier twintig op stoom aangedreven kousenmachines.”

Alle machines zijn uiteindelijk op de stort beland, zegt hij. ,,Op één na, die staat hier bij de ingang. Er steekt nog altijd een stukje steunkous uit.”

Het voormalige pakhuis van leerhandel Van Riel aan de Winterdijk. De drie portretten op de gevel van Mr. Van Coothstraat 1. Zonder hen was dit markante pand in Waalwijk er niet geweest.

Naast de gerenoveerde kiosk in de stadstuin is ook een pand aan de naastgelegen Winterdijk in de route opgenomen. Nu is het pand op 43 het woonhuis van José Brok. ,,Maar vroeger was dit het pakhuis van leerhandel Van Riel. Hier werd handel gedreven in huiden, schors en leder.” De letters staan nog op de gevel.

Ook het pand van de Hypotheker aan de Grotestraat 299 heeft een uitgebreide geschiedenis en heeft een plek in de route gekregen. ,,Vroeger was dit een schoenfabriek", zegt Loek Vesters van de Hypotheker. ,,Rond de oorlog heeft er een zaak in metaal en lederwaren ingezeten en daarna heeft Piet Klerkx het gekocht.”

Het verhaal is voortaan te lezen op de gevel voor iedereen die 's avonds een wandelingetje maakt. ,,Aanvankelijk was het een meubelfabriek, daarna werd het een toonzaal", zegt Vesters. ,,Hier is ook het idee geboren voor de meubelboulevard zoals we die nu kennen.”

Het pand aan de Grotestraat 299 was de 'wieg' van de meubelboulevard.

Ook de kiosk die na 84 jaar weer terug is in het centrum van Waalwijk baadt 's avonds in het blauwe licht.