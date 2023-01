Zingen en spelen net als Neil, inclusief jaren 70-outfit en gitaar

Al jaren kruipt Marcel Mulders (50) on stage in de huid van Neil Diamond. Ter ere van de 80ste verjaardag van deze levende legende zou de Helmonder twee jaar geleden optreden in Mainstage Den Bosch, maar dat ging vanwege corona niet door. Zondag 22 januari komt Mulders met zijn 10-koppige Neil Diamond Memories Band naar Theater De Leest in Waalwijk.

De 82ste verjaardag van ome Neil wordt nu wel héél speciaal...

„Haha, wat ons betreft een wereld van verschil vergeleken met 2021. De theatershow is voor de liefhebber vooral een feest van herkenning. De belangrijkste nummers passeren de revue, veelal in chronologische volgorde. Met name de jaren 70 bloeien opnieuw op. De show is aangekleed met fraaie visuals, bijpassende lichteffecten en zo nu en dan een anekdote. Niet álles draait om de muziek, het is één groot schouwspel. Ons streven is om zoveel mogelijk in de buurt te komen van de originele sound.”

Neil Diamond staat onder meer bekend om zijn typisch stemgeluid, een bariton die óók hoge tonen kan produceren. In hoeverre lijkt jouw stem op die van hem?

„Zonder arrogant over te willen komen, maar ik denk dat je niet veel verschillen hoort. Rond m’n achttiende heb ik de overeenkomst min of meer ontdekt. Indertijd nam ik wel eens deel aan karaokeavonden en talentenjachten. Ik coverde nummers van het album Love At The Greek. Ik was toen al een grote bewonderaar van Neil Diamond. Het is jammer dat ik hem nooit heb ontmoet. Ik heb wel twee live-concerten bijgewoond, in Ahoy en later in de Ziggo Dome. Rond 2016 ben ik me als zanger/gitarist volledig gaan richten op het imiteren. Mijn jaren 70-outfit en mijn gitaar (een lichtblauwe semi-akoestische Ovation Adamas, red.) maken het plaatje compleet.”

Heb je nog andere pijlen op je boog?

„Hiervóór was ik ‘de’ Bono in een U2-tributeband. Totaal iets anders, maar dat ging me ook behoorlijk goed af. Verder ben ik momenteel actief bij de formaties 2000 UNPLUGGED en Puur de Nijs. De ene band legt de focus op de Top-2000, de andere op de muziek van Rob de Nijs.”