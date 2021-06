Zingen in de kerk mag weer uit volle borst. ‘Het voelde leeg zonder zang’

‘Links Heusden’ gaat samen de verkiezin­gen in; D66 doet niet mee

8:19 VLIJMEN - De PvdA en GroenLinks in Heusden komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar met één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma. ,,We hopen dat één plus één dit keer drie is’’, zegt Ewald van Warmerdam, partijvoorzitter van GroenLinks.