Zingende en dansende wolven en wolvinnen

Wolfshoek. Je zou denken: er is speciaal naar de familie Wolfs in Elshout een straat vernoemd. Maar nee. Dat Bart Wolfs en zijn vrouw Jans van Broekhoven eerst vier jongens kregen, gevolgd door acht meisjes, is natuurlijk heel bijzonder. Toch verwijst het naambordje niet naar hen. Wolfshoek heeft alles met geografie te maken. Alles wat begint met wolfs geeft de uiterste grens van een dorp aan.

Elshout werd jaren her bewoond door boeren. Zo ook Bart en Jans met hun ‘roedel’ van twaalf wolven en wolvinnen. Ze hadden aan de Schanswijk, wat nu de Th. J. Rijkenstraat is, een paar koeien, kippen, paard en een kar. “We verbouwden ook groenten en fruit,” vertelt Hein (90), de nestor. Dat weet Bertha de Wit - Wolfs (81) nog maar al te goed. “In de zomerdag stonden we om vier uur op. Lagen we even later met onze knieën: aardbeien plukken. Om acht uur zat je in de kerk. Als we thuiskwamen, stond er pan spek klaar.”

Hard werken

Veel monden te voeden in tijden dat het woord welvaart alleen voor de upperclass bestond. Eenmaal van school moest er dus geld op de plank komen. Hein: “Op mijn vijftiende ben ik bij een boer gaan werken. Ik heb het twee jaar volgehouden, vond het boeren niks.” Zijn zus, Cor Kolmans - Wolfs (86), ging op ‘betrekking’. “In een huishouden, buiten Elshout. Nou, dat was al heel wat: we kwamen het dorp maar amper uit. En dan ook nog een heel week van huis.”

Hard werken, dat was gewoon. Maar bij de familie hielden ze er ook van om op tijd de slingers op te hangen. Cor: “Kermis in Elshout, daar keken we naar uit. Dansen In d’n Gekroonden Hoed.” Bertha: “Hoefden we van ons moeder de afwas niet te doen, want dan konden we des te eerder in het café zijn. Zaten we vooraan. Héél belangrijk, anders werd je niet gevraagd om te dansen. Dan wilde we maar al te gère.”

Polka, Weense wals, foxtrot: de meiden van Wolfs zwierden en zwaaiden dat het een lieve lust was. Cor: “Nee, nooit op dansles gezeten. Het zat er gewoon in. Zeker van ons vaders kant, hij was de enige in Elshout die de mazurka danste.” Thuis werd er ook veel gezongen. Bertha: “We hebben een Wolvenkoor gehad. Broers, zussen, neven, nichten.”

Verdriet

Van de twaalf kinderen leven er nog vijf: Hein, Cor, Bertha, Nel en Jo. Jan, Johan, Kees, Martha, Harry, Jet en Martha hebben het ondermaanse verlaten. Twee keer Martha, daar schuilt een verdriet achter. Hein: “Martha was nog maar een kind toen ze overleed.”

Een kind afgeven is verdrietig, dat twee keer meemaken is verschrikkelijk. Op Oudejaarsdag in 1966 kwam Jet om bij een verkeersongeval. Op de pikdonkere Kerkstraat botste een bromfiets tegen haar aan, het stuur perforeerde haar longen. Datzelfde jaar overkwam Bertie Wolfs, zoon van Hein en Toos Koks, dat ook. “In die Kerkstraat ben ik geschampt door een vrachtwagen”, zegt Bertie. “Het was een drukke straat, zonder trottoir. Die kwam er pas toen Jet was verongelukt.”

Elshout uit de tijd van Hein, Cor en Bertha is niet meer. Hein: “Vroeger kon je van thuis uit in de Grotestraat van Drunen kijken. Nu is alles volgebouwd. Toen waren er zeven cafés, nu maar eentje. Alle winkels zijn weg. Zund. Het is niet anders.”

Meer mannen dan vrouwen

. In 2019 telde Elshout 1715 inwoners. Het dorp aan ‘t Oude Maasje heeft een totale oppervlakte van 755 hectare: 743 land, zes water.

. Er wonen 655 huishoudens. Elshout heeft twee bouwpieken gekend: tussen 1955 en 1970 kwamen er zo’n 190 panden bij; tussen 2010 en 2020 zo’n 130.

. Burgerlijke staat: 46,8% ongehuwd, 45,1% ongehuwd, gescheiden en verweduwd: elk ongeveer 4%. 88,2% heeft een westerse achtergrond. Er wonen meer mannen (51,6%) dan vrouwen in Elshout.

. In 2017 was het gemiddeld bruto inkomen per inwoner 26.100 euro. Aantal personenauto’s per huishouden: 1,6. Volgens de gezondheidsmonitor drinkt 87% van de bevolking ouder dan achttien jaar alcohol. 49% heeft overgewicht. 84% ervaart een goede gezondheid.

Bron: allecijfers.nl