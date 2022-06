Zo kan het ook: ‘cadeautje’ van jeugd De Vliedberg aan de buurt

Onder toeziend oog van onder anderen jongerenwerker Erdem Altin van R-Newt/Bijeen gingen ze in maart al aan het werk, met als resultaat het evenement in speeltuin De Speelberg. Daar begon het woensdagmiddag allemaal iets later dan gepland, maar dat was dan weer fijn voor de wijkbewoners die in buurtcentrum De Mand zaten te bingoën; óók georganiseerd door jongeren (tussen een jaar of elf en zeventien) uit de wijk; de jongeren die de handen uit de mouwen staken waren allemaal herkenbaar aan een speciaal T-shirt.