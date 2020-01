Zo’n 200 ideeën voor een duurzamer Altena: ‘Windmolens in de Noordwaard’

Ongehoord: open podium dit jaar in Herpt

21 januari HERPT- Open Podium Ongehoord strijkt dit jaar neer in Herpt. De precieze locatie waar het evenement wordt gehouden blijft nog even geheim, zo laten de organisatoren weten. Wel zijn de data bekend: vrijdagavond 5 en zaterdagavond 6 juni. Beide avonden krijgt het publiek een identiek programma voorgeschoteld. Het thema dit jaar is gekozen ‘Ongehoord trekt door'.