Zo’n vijfhonderd bomen in Altena worden gekapt

Inbrekers slaan opvallend vaak hun slag in Waalwijk en Kaatsheu­vel: politie roept hulp in bij onderzoek

9:36 WAALWIJK/KAATSHEUVEL - Woninginbrekers zijn opvallend actief in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. In de periode van 1 november tot en met 15 januari is maar liefst 52 keer ingebroken. In dezelfde periode vorig jaar stond de teller op 31. Volgens de politie is het nog onduidelijk of het om één dadersgroep gaat.