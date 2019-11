Zó vier je kerst volgens de standhouders van de kerstfair in de Voorste Venne

DRUNEN - De Sint is net in het land, maar de Voorste Venne stond dit weekend al in het teken van kerst tijdens de kerstfair. Bezoekers deden inspiratie op bij verschillende stands, want hoe kleden we dit jaar onze kerst aan?

Geen traditionele kerst

Wanneer Sinterklaas het land uit is, ben je geoorloofd om kerst in huis te halen. Tenminste, dat is de mening van Brigitte van der Aa. ,,Je ziet dat veel mensen het weekend na 5 december de kerstsfeer in huis halen." Volgens Van der Aa gebeurt dit steeds minder op de traditionele manier. ,,Velen kiezen niet meer voor een kerst- of kunstboom maar sieren hun huis met accessoires zoals kransen of kleinere houten bomen. Wat wel ieder jaar hetzelfde blijft en niet mag ontbreken is verlichting." Geen zin in lichtsnoeren die in de knoop van zolder komen? Het eeuwige gestoei met die draden is volgens de standhoudster voorbij. ,,Men is op zoek naar gemak. Deze grote lichtbollen werken op batterij en zet je makkelijk weg op tafel." Er zijn twee dingen waar ieder jaar opnieuw vraag naar is. ,,Engeltjes en rendieren blijven onlosmakelijk met kerst verbonden en horen dus ook dit jaar thuis in je interieur."

Glitters en plissé

Het huis in gezellige kerstsfeer, maar wat zijn de laatste trends op het gebied van kleding tijdens kerst dit jaar? ,,Draag vooral kleding waar je je lekker in voelt", is het advies van Ingrid van Rooij van GRIP! Ladies- & Kidswear uit Berkel-Enschot. ,,Wat ik goed verkoop zijn plissérokken tot onder de knie of zelfs tot op de enkels", zegt Van Rooij terwijl ze er een uit een kledingrek haalt. ,,Met een mooie effen top of met een subtiel glittertje. Ik merk dat klanten kledingstukken kopen die ze langer door kunnen dragen. Vooral de kleuren okergeel, petrol en roestbruin doen het goed." Volgens de kledingverkoopster kunnen colberts en gilletjes voor jongetjes, tot ze een jaar of negen zijn. ,,Daarna dragen ze liever wat makkelijks zoals een nette sweater." Vooral de glitters blijven rond de feestdagen altijd terugkomen. ,,In clutches en sokken bijvoorbeeld."

Antiek bestek onmisbaar

Je huis en kleding ademen inmiddels kerst en de feestdagen komen nu echt dichterbij. De eettafel verdient volgens Lisette Lammers van The Bee's Knees ook een mooie aankleding. Samen met haar moeder staat ze drie dagen op de kerstfair met antiek bestek. ,,Een mooi gedekte tafel met chique bestek vind ik het hoogtepunt van kerst. Als je veel tijd en moeite steekt in het bereiden van het kerstdiner, komen de gerechten nog beter tot z'n recht met mooi bestek." Haar collectie gaat al jaren mee. ,,Kijk, deze glazen kannen zijn van voor de Tweede Wereldoorlog. Prachtig hè?" Bovendien hebben tafelstukken in de vorm van fazanten, pauwen, glaswerk en bloemstukken volgens Lammers echt een meerwaarde voor het kerstdiner. ,,Mijn favoriet zijn kandelaars op de tafel met mooie kaarsen. Het maakt echt de tafel af als alles glimt en glittert."

Shared dining

Sandra van Weerd van BonVivant Delicatessen voorziet drie trends op het gebied van eten aankomende kerst. ,,Steeds vaker zie je dat mensen kleine gerechtjes op tafel zetten om te delen, shared dining noemen we dat. Grote borrelplanken met kaasjes en worstjes bijvoorbeeld." Ze snijdt een stukje van de worst met truffelsmaak af; trend nummer twee heeft daar alles mee te maken. ,,Truffelsmaak zijn we steeds meer gaan leren kennen en is nu niet meer weg te denken van menukaarten." Als laatste neemt men genoeg met kwaliteit. ,,Waar we vroeger zoveel mogelijk vlees wilden eten, zijn we nu ook tevreden met een stukje vlees van goede kwaliteit in plaats van kwantiteit. Men is bereid om wat meer geld uit te geven voor een goed product, zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen."

Merlot is leuk voor een feestje, maar niet tijdens het kerstdiner

Dat mensen steeds vaker bereid zijn om een paar euro meer te betalen, beaamt ook Bert van Delft van het Heusdens Wijndomein. ,,Ik merk dat mensen steeds vaker kiezen voor een fles wijn van betere kwaliteit." Volgens Van Delft komt de kersttrend van 2018 op het gebied van drinken dit jaar terug. ,,Vorig jaar was een rosé prosecco als welkomstdrankje populair. De liefhebber komt daar nu voor terug." Maar wat drinken we na deze starter? Aan kerstvierders die rood vlees en wild op het menu hebben staan, adviseert hij rode wijn. ,,Geen merlot, dat is zo 2014. Deze wijn is leuk voor op een feestje omdat iedereen 'm lust. Ga deze kerst eens voor een Cabernet Cortis, een Nederlandse wijn en de volle broer van de Cabernet Sauvignon." De wijn die Van Delft aanraadt bij gevogelte en vis is een witte. ,,Geen Riesling, maar een Pinot Gris doet het erg goed."