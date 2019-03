Zo ving de politie met hulp van publiek twee Franse dieven op de Merwedebrug

poll U mag het zeggen: Wat moeten we nu met de Waalwijkse Anne Frankboom?

28 maart WAALWIJK - Hoe vaak de Anne Frankboom in het Wandelpark Waalwijk nou kapotgemaakt is ...? We zijn de tel kwijt, zeker omdat lang niet elke vernieling de openbaarheid heeft gehaald, om de dader geen podium te geven. Moet dit zo doorgaan? NEE, zou je zeggen. Maar wat dan?