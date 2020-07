Zo ziet het OV er over een paar jaar uit in Altena, als het aan de gemeente ligt

Waalwijk labelt 19 ‘weesfiet­sen’: 19 augustus moeten ze weg zijn, anders doet de gemeente het

11:47 WAALWIJK - Waalwijk heeft in totaal negentien ‘weesfietsen’ gelabeld, fietsen die ogenschijnlijk al lange tijd ‘zomaar’ in een stalling of bij een bushalte staan. Staan de fietsen er 17 augustus nog, dan krijgen de fietsen er nog een sticker bij.